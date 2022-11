Kiev, trattiamo se Mosca lascia tutti i territori occupati

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, ha ribadito che l'Ucraina negozierà con la Russia soltanto quando questa avrà ritirato le sue truppe da tutti i territori ucraini, compresi quelli occupati nel 2014.

In un'intervista a Radio Svoboda ripresa dal Guardian, Podolyak ha sottolineato che l'Ucraina sta vincendo e quindi sedersi ad un tavolo per negoziare in questo momento non avrebbe senso.

"Nessuno sta forzando l'Ucraina a intraprendere un negoziato infruttuoso o nell'accettare ultimatum della Russia", ha spiegato. Quindi ha aggiunto che Mosca ha offerto a Kiev soltanto ultimatum e che l'Ucraina è convinta che qualsiasi tregua creata in seguito a tali ultimatum finisca per risultare comunque temporanea. (ANSA).