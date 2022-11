Indonesia, 'Putin parteciperà al G20 di Bali, forse online'

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe partecipare al vertice del G20 di Bali online, ha dichiarato il presidente indonesiano Joko Widodo, secondo il sito della Reuters. In una conferenza stampa oggi Widodo ha detto che il leader russo non ha escluso, in una telefonata della scorsa settimana, di partecipare al vertice. "Ma se non lo farà... forse chiederà di farlo virtualmente", ha aggiunto.

Bloomberg, a sua volta, ha riferito che, secondo Widodo, Putin e il presidente ucraino Vladimir Zelensky hanno detto che sarebbero venuti se la situazione lo avesse permesso.

Il vertice del G20 si terrà sull'isola di Bali il 15 e il 16 novembre. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato ieri che avrebbe annunciato nel corso della settimana se Putin sarà presente a Bali. (ANSA).