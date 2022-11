India: un tempio indù possiede 30 miliardi dollari

(ANSA) - NEW DELHI, 08 NOV - Secondo un reportage della rete televisiva di notizie Ndtv, la ricchezza del tempio di Tirumala dedicato a Venkateswara, uno dei più famosi e frequentati dell'intera India, supera quella di alcuni dei più ricchi gruppi industriali indiani, e quella di alcune società pubbliche. L'inchiesta si basa sulla dichiarazione fiscale del Tirumala Tirupati Devasthanams, l'organizzazione dei sacerdoti che gestiscono il tempio, situato nello stato del Madhya Pradesh, la prima dichiarazione dell'organizzazione resa nota dal 1993.

Secondo Ndtv, che è venuta in possesso della certificazione, i sacerdoti del tempio sono proprietari di un tesoro che rasenta i 30 miliardi di dollari: 10,25 tonnellate di lingotti d'oro, 2,5 tonnellate di gioielli sempre in oro, valuta per 1,95 miliardi di dollari e 960 proprietà nel Paese. (ANSA).