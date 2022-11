In Medio Oriente il Festival musicale francescano dell'organo

(ANSAMed) - BEIRUT, 08 NOV - Un festival musicale organizzato contemporaneamente in Siria, Israele e Palestina, Paesi divisi da conflitti e tensioni decennali, va in scena grazie ai francescani della Custodia di Terra Santa a novembre in otto città di questi tre paesi: Damasco, Latakia, Aleppo, Tel Aviv, Nazareth, Haifa, Gerusalemme e Betlemme.

"Dove c'è un organo c'è una chiesa e dove c'è una chiesa c'è una comunità cristiana", è lo slogan del festival presentato da Fra Riccardo Ceriani in occasione del primo concerto svoltosi in Siria lo scorso 4 novembre.

Come si legge nel comunicato, "il festival rappresenta un contributo dei cristiani nel campo della musica e della cultura, diffondendo un repertorio poco frequentato in questi paesi e mettendolo a disposizione di tutti: cristiani, musulmani ed ebrei, invitati nelle chiese".

Accanto alle tappe in Siria, Palestina e Israele, il festival si tiene in tutti i luoghi della regione dove sono presenti i francescani: Cipro, Giordania, Libano, Egitto e Isola di Rodi. Oltre ai recital per organo solo - prosegue il comunicato - il programma prevede concerti per organo e orchestra, organo e ensemble, cori e improvvisazioni su film muto.

Gli organisti, si legge nel testo diffuso dai francescani, sono concertisti di livello internazionale provenienti da Italia, Spagna, Austria, Ungheria, Israele, Romania, Repubblica Ceca e Stati Uniti. (www.tsorganfestival.org). (ANSAMed).