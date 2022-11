++ Iran, accuse di propaganda per 2 giornaliste imprigionate ++

(ANSA) - TEHERAN, 08 NOV - Le due giornaliste iraniane Niloufar Hamedi e Elaheh Mohammadi, in carcere da un mese dopo avere coperto le proteste in corso in Iran per quotidiani riformisti, sono state accusate di "collusione per crimini contro la sicurezza nazionale" e "propaganda contro il sistema".

Lo ha fatto sapere il portavoce della magistratura Massoud Setayeshi, come riporta Irna, aggiungendo che presto sarà presa una decisione finale per le giornaliste, che si trovano in questo momento in custodia in attesa del processo. (ANSA).