Gb, la Russia non riacquisterà superiorità aerea per mesi

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - La mancanza di superiorità aerea da parte della Russia in Ucraina "non cambierà nei prossimi mesi": lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano dell'intelligence sulla situazione nel Paese.

Secondo il rapporto, il continuo deficit di superiorità aerea di Mosca è "probabilmente aggravato da un addestramento insufficiente, della perdita di personale militare esperto e da un aumento dei rischi di condurre operazioni di supporto aereo in aree ad alta concentrazione di difese aeree".

Questo scenario "difficilmente cambierà nei prossimi mesi", conclude il ministero sottolineando che le perdite di aerei della Russia probabilmente superano in modo significativo la capacità di produrne dei nuovi. Inoltre, il tempo necessario per l'addestramento dei piloti riduce ulteriormente la capacità di Mosca di rigenerare la propria capacità di combattimento aereo.

(ANSA).