Mosca sostituisce un altro comandante militare sul campo

Il colonnello generale russo Alexander Lapin, rimosso il mese scorso, sarebbe stato sostituito con il maggiore generale Alexander Linkov nell'ultimo di una "serie di licenziamenti" di alti comandanti militari dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano dell'intelligence sulla situazione nel Paese.

Secondo il rapporto, Linkov sarebbe stato nominato giovedì comandante ad interim del Distretto militare centrale russo, in sostituzione di Lapin, che era stato silurato a fine ottobre. "Lapin è stato ampiamente criticato per le scarse prestazioni sul campo di battaglia in Ucraina sia dal leader ceceno Ramzan Kadyrov sia dal capo del (gruppo) Wagner Yevgeny Prigozhin - scrive il ministero -. Questi licenziamenti rappresentano un modello di biasimo nei confronti degli alti comandanti militari russi per il mancato raggiungimento degli obiettivi russi sul campo di battaglia. In parte si tratta probabilmente di un tentativo di isolare e deviare la colpa dai vertici russi in patria".

Il dicastero britannico segnala inoltre che i comandanti militari di altri tre Distretti (Sud, Est ed Ovest) erano già stati sostituiti nei mesi scorsi.