Media russi, diga Kakhovka è stata colpita da un razzo ucraino

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - I russi accusano gli ucraini di avere "danneggiato" con un razzo la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, nella regione di Kherson. "Sei razzi Himars sono stati usati in un attacco alle 10 di oggi. Le unità di difesa aerea hanno abbattuto cinque razzi e uno ha colpito la diga di Kakhovka, danneggiandola", ha detto ai giornalisti un rappresentante dei servizi di emergenza, riporta Interfax.

Secondo le autorità russe, la diga non ha subito danni importanti. "E' Tutto sotto controllo. I principali attacchi aerei sono stati respinti, un missile ha colpito (la diga), ma non ha causato danni gravi", ha detto Ruslan Agayev, un rappresentante dell'amministrazione installata da Mosca nella vicina città di Novaya Kakhovka.

Il controllo della diga idroelettrica di Kakhovka, nel sud dell'Ucraina, è stato preso dalle forze di Mosca all'inizio dell' offensiva. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato le truppe russe di aver pianificato di farla esplodere per innescare una devastante inondazione. (ANSA).