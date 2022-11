Teheran ammette, abbiamo esportato droni in Russia prima della guerra

L'Iran ha esportato droni in Russia prima dell'inizio della guerra con l'Ucraina. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian. Le affermazioni dei Paesi occidentali secondo cui l'Iran ha esportato missili in Russia sono completamente sbagliate, ma la parte relativa ai droni è giusta, ha affermato il ministro citato dall'IRNA, aggiungendo che l'Iran ha venduto droni alla Russia mesi prima della guerra in Ucraina.

"Durante una conversazione telefonica con il mio omologo ucraino la scorsa settimana, abbiamo concordato che se ci sono prove che la Russia ha usato i droni iraniani, fornirà la documentazione all'Iran", ha aggiunto Amirabdollahian. "Se sarà provato che la Russia ha usato i nostri droni, non resteremo indifferenti sulla questione", ha affermato il ministro ricordando che "la nostra posizione sulla guerra in Ucraina è quella di porre fine alla guerra e di negoziare tra le parti in conflitto".



L'ammissione da parte del governo di Teheran giunge dopo giorni di proteste da parte di Ucraina, Stati Uniti e Paesi occidentali per l'esportazione di armi iraniane alla Russia.