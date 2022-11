Corea Nord: Seul, lanciati 4 missili a corto raggio

(ANSA) - SEUL, 05 NOV - La Corea del Nord ha lanciato quattro missili balistici a corto raggio in direzione del mare. Lo rendono noto fonti militari sudcoreane.

L'esercito sudcoreano ha rilevato i lanci "da Tongrim, nella provincia di Pyongan Nord, verso il Mare Occidentale intorno alle 11:32-11:59 di oggi (le 3:32-3:59 in Italia)" , ha dichiarato lo Stato Maggiore del Paese in un comunicato, riferendosi al Mar Giallo. (ANSA).