Gb: inizia periodo di scioperi nei trasporti, treni più colpiti

(ANSA) - LONDRA, 04 NOV - Continua l'autunno caldo nel Regno Unito. Si apre oggi un lungo periodo di scioperi riguardanti il settore dei trasporti, dai treni alla metropolitana di Londra fino all'aeroporto di Heathrow, destinato a causare gravi disagi a chi si sposta. Per portare avanti la richiesta di un adeguamento salariale all'inflazione record i sindacati, in particolare la Rail, Maritime and Transport union (Rmt), hanno avviato una serie di mobilitazioni per le ferrovie nazionali e regionali per oggi e nei giorni 5, 7 e 9 novembre. Previsto anche uno stop per la metro e la Overground nella capitale britannica il 10 novembre.

"Dovremo chiedere nuovamente ai passeggeri di viaggiare solo se strettamente necessario", ha dichiarato Andrew Haines, amministratore delegato di Network Rail, gestore pubblico della rete ferroviaria. Come nei mesi scorsi è destinato a continuare lo scontro tra le union e il governo conservatore, ora guidato da Rishi Sunak. Inoltre lo sciopero di tre giorni del personale di terra all'aeroporto di Heathrow, a partire dal 18 novembre, mette a rischio i voli dei tifosi diretti in Qatar per assistere ai mondiali di calcio, che iniziano il 20 novembre. (ANSA).