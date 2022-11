Condannati a due mesi imbrattatori dell'opera di Vermeer all'Aja

(ANSA) - BRUXELLES, 04 NOV - Due dei tre attivisti di Just Stop Oil che si sono incollati al vetro che proteggeva "La ragazza con l'orecchino di perla" di Vermeer all'Aja sono stati condannati da un tribunale olandese a due mesi di carcere, di cui uno in libertà vigilata.

In solidarietà con gli attivisti, il movimento Extinction Rebellion ha annunciato un'ondata di azioni in Belgio e nei Paesi Bassi per "denunciare la punizione sproporzionata degli attivisti per il clima mentre i veri criminali del clima vagano liberi", si legge in una nota.

"Extinction Rebellion continuerà ad occupare lo spazio pubblico - prosegue il comunicato - non ci lasceremo fermare da giudici che non riconoscono la pacifica disobbedienza civile".

(ANSA).