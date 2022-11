Ambasciata d'Italia ad Atene celebra la giornata delle Forze armate

(ANSA) - ATENE, 04 NOV - "In questa giornata di celebrazione delle Forze Armate Italiane rinnovo la mia più profonda gratitudine ai nostri soldati, prima e ultima linea di difesa della nostra civiltà": con queste parole l'ambasciatrice d'Italia ad Atene Patrizia Falcinelli ha ricordato la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate che ricorre oggi 4 Novembre, durante un ricevimento organizzato dall'addetto alla Difesa dell'ambasciata italiana Col. Efrem Moioli.

"Troppo a lungo abbiamo pensato alla pace come ad una condizione acquisita e immutabile. Non è così purtroppo, come ci dimostra la drammatica guerra in corso nel nostro continente", ha dichiarato l'ambasciatrice Falcinelli durante il suo saluto.

Al ricevimento hanno partecipato - oltre a rappresentanti delle Forze Armate elleniche, di altri Paesi amici e alleati e della collettività italiana - anche il senatore a vita Mario Monti e la sua consorte, Elsa Antonioli. (ANSA).