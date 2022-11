Tokyo, missile nordcoreano ha sorvolato il Giappone

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - La Corea del Nord ha lanciato un missile che ha sorvolato il Giappone in direzione del Pacifico, ha dichiarato il governo giapponese. Il missile ha sorvolato la nazione intorno alle 7:48 (22.48 GMT), ha detto l'ufficio del primo ministro in un tweet, mentre le emittenti televisive hanno interrotto la programmazione per invitare i residenti di alcune aree a mettersi al riparo o a rimanere in casa.

Successivamente i vertici militari sudcoreani hanno detto che la Corea del Nord ha cercato di lanciare un missile balistico intercontinentale, ma il test è probabilmente fallito.

'La mossa di Corea del Sud e Usa di estendere le manovre congiunte aeree in risposta agli altri tre missili lanciati dalla Corea del Nord non aiuta a risolvere le tensioni. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, nel briefing quotidiano, ha esortato le parti "ad affrontare il cuore del problema della penisola coreana e a creare le condizioni per un riavvio significativo del dialogo". (ANSA).