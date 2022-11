Oggi al via il G7 esteri a Munster, riflettori sull'Ucraina

(ANSA) - MUNSTER, 03 NOV - Si aprono oggi pomeriggio, con l'arrivo delle delegazioni, i lavori del G7 esteri a Munster, nell'ambito della presidenza tedesca. Il ministro degli esteri Antonio Tajani arriverà da Berlino, dopo aver partecipato al vertice sui Balcani.

Il programma odierno, a partire dalle 15, prevede tra le altre cose un confronto sull'Ucraina ed una cena incentrata sugli interessi del G7 ad una relazione con una regione Indopacifica "libera e aperta".

Sono previsti a margine diversi bilaterali. Per l'Italia, sono programmati colloqui con la Germania, l'Ue e la Gran Bretagna, tra le 17 e le 18.

Domani mattina sarà dedicata all'Iran ed alle proteste represse dal regime. Altri temi, la stabilità regionale, le infrastrutture, l'energia e le questioni climatiche in Asia centrale, i dossier Sahel, Etiopia e Grandi Laghi. Nel pomeriggio ci sarà un confronto sulle sfide strategiche per il G7 in Africa e i ministri discuteranno delle conseguenze globali della guerra in Ucraina, in particolare sulla sicurezza alimentare ed energetica. Al termine dei lavori è prevista una dichiarazione congiunta. (ANSA).