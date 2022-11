Ucraina: Nyt, capi militari russi parlano di armi nucleari

I capi militari russi hanno discusso l'uso di armi nucleari tattiche in Ucraina: lo riferiscono funzionari statunitensi, secondo quanto riporta il New York Times. Le conversazioni hanno allarmato l'amministrazione Biden perché dimostrano la frustrazione di Mosca per i suoi insuccessi sul campo di battaglia in Ucraina.

Mentre il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu, citato dalla Tass, a un meeting con la Bielorussia ribadisce che gli Usa e gli Stati europei ignorano il ricatto nucleare dell'Ucraina. La Russia è a conoscenza dei tentativi di Kiev di creare una bomba nucleare "sporca" e della sua disponibilità a schierare armi nucleari della Nato sul suo territorio. E denuncia che gli Stati Uniti sfruttano la situazione intorno all'Ucraina per indebolire altri Stati, anche in Europa.