Israele: Ben Gvir, lavorerò anche per quelli che mi odiano

(ANSA) - TEL AVIV, 02 NOV - L'outsider delle elezioni israeliane, il controverso radicale di destra del Sionismo religioso Itamar Ben Gvir ha detto che lavorererà per tutto il popolo di Israele "anche per quelli che lo odiano". Ben Gvir, citato dai media in un commento sui risultati elettorali, ha promesso che farà parte di "un governo completamente di destra" con il suo partito accreditato di essere la terza forza della Knesset. (ANSA).