In Europa le temperature aumentano il doppio della media mondiale

In Europa le temperature sono aumentate di oltre il doppio della media mondiale negli ultimi 30 anni, il rialzo più alto di qualsiasi altro continente del mondo, ammonisce un nuovo rapporto dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), reso noto oggi a Ginevra.

Data la persistenza del riscaldamento, ondate di calore, incendi, inondazioni e altri impatti dei cambiamenti climatici colpiranno la società, le economie, gli ecosistemi, afferma il rapporto pubblicato in vista dei negoziati Onu sui cambiamenti climatici, COP27, in programma la settimana prossima a Sharm-El Sheikh, in Egitto.



Ed il prossimo futuro non sarà migliore. Indipendentemente dai futuri livelli di riscaldamento climatico, "le temperature aumenteranno in tutte le aree europee a un ritmo superiore ai cambiamenti di temperatura media mondiale", scrive l'Omm., "L'Europa presenta un'immagine dal vivo di un mondo che si riscalda e ci ricorda che anche società ben preparate non sono al sicuro dagli impatti di eventi meteorologici estremi", ha commentato il segretario generale Petteri Taalas.