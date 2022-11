Gb: familiari vittime Covid contro Hancock, non vada a reality

(ANSA) - LONDRA, 02 NOV - Non si placa la bufera di critiche sull'ex ministro della Sanità Matt Hancock, ieri sospeso da deputato Tory dopo che il partito di maggioranza è venuto a conoscenza della sua partecipazione alla prossima edizione del reality show 'I'm A Celebrity Get Me Out Of Here', in onda sull'emittente britannica Itv. Contro la sua decisione di prendere parte al programma è stata lanciata una petizione da parte dei familiari delle vittime del Covid nel Regno Unito. In un solo giorno sono state raggiunte 15 mila firme, rivolte ad Itv perchè annulli l'invito per Hancock, pronto a partire alla volta della giungla australiana insieme agli altri concorrenti per la sfida in stile 'Isola dei famosi'. Secondo i rappresentanti della campagna 'Covid-19 Bereaved Families for Justice' la partecipazione dell'ex ministro "causerà nuovo dolore e altre sofferenze a chi ha perso i propri cari durante la pandemia". Non viene perdonato ad Hancock lo scandalo riguardante il video sulle effusioni con l'amante Gina Coladangelo in barba alle regole anti-Covid che gli era costato il posto di titolare della Sanità sotto Boris Johnson nel pieno dell'emergenza. Quando era alla guida del ministero si era comunque mostrato un deciso sostenitore dei lockdown all'interno della compagine di governo. Intanto il deputato sospeso cerca di difendersi e afferma che la visibilità garantita dal programma è un modo per raggiungere i più giovani. (ANSA).