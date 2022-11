Ucraina: Onu, domani nessuna nave in partenza

(ANSA) - ISTANBUL, 01 NOV - "Le delegazioni di Ucraina, Turchia e Onu hanno deciso di non pianificare per il 2 novembre movimenti di navi nell'ambito dell'iniziativa nel mar Nero per il grano". Lo rende noto la delegazione delle Nazioni Unite presso il centro di Istanbul peril coordinamento delle esportazioni di grano dai porti ucraini. Il rsponsabile dell'Onu presso il centro, Amir Abdulla, si tiene in contatto con Ankara per tentare di ristabilire la piena partecipazione all'accordo sul grano, dopo che Mosca si è ritirata nei giorni scorsi.

(ANSA).