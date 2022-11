Razov, non escludo l'Italia abbia inviato uomini in Ucraina

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - "Non escludo" che l'Italia, oltre alle armi, abbia mandato in Ucraina anche uomini. Lo ha detto l'ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, rispondendo ad una domanda sul Donbass, in un'intervista a Oval media, a margine del Verona Eurasian Economic Forum che si è tenuto il 27-28 ottobre 2022 a Baku. L'intervista è stata rilanciata sui canali social dell'ambasciata russa a Roma. (ANSA).