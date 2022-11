Onu, colloqui con Ankara-Mosca-Kiev per ripresa intesa grano

(V. 'Altre navi cariche di grano lasciano...' delle 10:54) (ANSA) - ISTANBUL, 01 NOV - L'Onu è in contatto con Turchia, Russia e Ucraina per cercare di rilanciare l'intesa sulle esportazioni di grano dai porti ucraini, dopo l'uscita di Mosca nei giorni scorsi. Lo fa sapere la delegazione delle Nazioni Unite presso il centro di Istanbul per il coordinamento delle esportazioni.

"Il coordinatore delle Nazioni Unite per l'iniziativa del mar Nero sul grano, Amir Abdulla, continua a discutere con i tre Paesi parte dell'iniziativa nel tentativo di riprendere la piena partecipazione al Centro di coordinamento congiunto in seguito alla sospensione della partecipazione della delegazione della Federazione Russa nella messa in pratica delle attività dell'iniziative", si legge in un comunicato secondo cui, da agosto, l'accordo sul grano ha permesso l'esportazione di 9.729.083 tonnellate di grano e altri prodotti alimentari.

"Oggi, ispettori delle Nazioni Unite e della Turchia hanno iniziato il loro lavoro a bordo delle navi in partenza. Ieri sono state completate 46 ispezioni a bordo di navi in partenza da parte di ispettori dell'Onu e turchi. Sempre ieri, 14 navi in totale, 12 in partenza e 2 in entrata, tra cui una del Programma alimentare mondiale (World Food Programme) sono transitate in sicurezza dal corridoio" nel mar Nero, si legge nel comunicato.

