Morta Dida, l'elefantessa più anziana del Kenya

(ANSA) - NAIROBI, 01 NOV - Il più anziano elefante del Kenya e, secondo i rangers del Kenya Wildlife Service "probabilmente di tutta l'Africa" è morto a più di 60 anni (tra i 60 e i 65 scrive il Kws sui social) nel parco nazionale dello Tsavo Est.

Dida, con le sue lunghissime zanne, era un'elefantessa molto nota tra gli appassionati di fauna selvatica e un'attrazione per migliaia di turisti che ogni anno frequentano il parco keniano.

"Dida era davvero una matriarca iconica del parco, forse la più anziana femmina "tusker" (grandi zanne) d'Africa - si legge nel comunicato del Kws -, è stata il soggetto di diversi documentari e coloro che l'hanno conosciuta attraverso foto e video, così come chi ha avuto lo squisito piacere di incontrarla di persona, la ricorderanno".

Il Kws riferisce che Dida è morta per cause naturali, ma gli elefanti "tusker" sono quelli più a rischio bracconaggio. Nel 2014 il più famoso "grandi zanne", Satao, è stato ucciso dai bracconieri in Kenya con una freccia avvelenata, suscitando indignazione a livello mondiale. Anche Satao II è stato ucciso per l'avorio tre anni dopo. Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn), negli ultimi 10 anni la popolazione di elefanti africani è diminuita di 110.000 unità, arrivando a soli 415.000 animali. (ANSA).