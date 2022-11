A Delhi peggiora la qualità dell'aria, classificata 'pericolosa'

(ANSA) - NEW DELHI, 01 NOV - La qualità dell'aria nella capitale indiana è entrata nella categoria "pericolosa", mentre lo strato di nebbia che avvolge Delhi si è intensificato rispetto ai giorni precedenti, abbassando la visibilità. Lo scrive l'agenzia di stampa Pti. Alle dieci di questa mattina, l'Aqi, l'indice medio della qualità dell'aria era salito a 429, con un balzo rispetto al 350 registrato ieri.

La causa principale del peggioramento dell'aria sono gli incendi nelle campagne circostanti, con il fumo che raggiunge Delhi per poi ristagnare a causa degli scarsi venti.

Immagini satellitari fornite dalla Nasa segnalano un'estesa presenza di fuochi e incendi negli Stati che confinano col territorio della capitale, il Punjab e l'Haryana.

Un'inchiesta del quotidiano Hindustan Times rivela che il 70 % dei macchinari agricoli acquistati dal governo del Punjab per arare i campi ed evitare di bruciare le stoppie restano inutilizzati nei capannoni. (ANSA).