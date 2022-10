Ucraina: Erdogan conferma impegno per accordo su grano

(ANSA) - ISTANBUL, 31 OTT - La Turchia "si impegna a continuare gli sforzi" per arrivare a un accordo sul grano ucraino: lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che la Russia ha interrotto la sua partecipazione all'accordo sull'esportazione di grano dai porti ucraini perché non può avere gli stessi benefici che ottiene Kiev dall'intesa.

"Nonostante la Russia sia indecisa riguardo all'accordo sul grano perché sostiene che gli stessi servizi non siano forniti a Mosca, la Turchia continuerà con i suoi sforzi per salvare l'umanità", ha detto Erdogan in riferimento all'accordo, come riporta Anadolu. (ANSA).