Kiev, alcuni quartieri senza elettricità dopo attacchi russi

Le forze russe hanno sferrato un "attacco massiccio" alle strutture energetiche ucraine: lo afferma la presidenza del Paese.

Alcuni quartieri di Kiev sono questa mattina senza corrente elettrica dopo gli attacchi russi: lo ha reso noto il sindaco della capitale.

Una "parte di Kiev è senza elettricità e in alcune zone manca l'acqua, a causa degli attacchi russi", ha scritto il sindaco, Vitaly Klitschko, su Telegram.

Almeno cinque esplosioni sono state udite dai giornalisti dell'Afp nella capitale ucraina tra le 8.00 e le 8.20 ora locale (le 7:00 e le 7:20 in Italia). Le esplosioni giungono tre giorni dopo l'attacco alla flotta russa in Crimea, che Mosca ha attribuito all'Ucraina con l'aiuto di Londra.

Kiev, respinti attacchi russi vicino a 11 insediamenti

Le forze ucraine hanno respinto attacchi russi vicino a 11 insediamenti nella giornata di ieri: lo ha reso noto su Facebook lo Stato Maggiore delle Forze Armate del Paese, come riporta Ukrinform. Durante la giornata sono stati respinti attacchi nei pressi degli insediamenti di Zelene nella regione di Kharkiv; Bilohorivka, Mykolaivka e Novoselivske nella regione di Lugansk; Avdiivka, Bakhmutske, Vesele, Vodiane, Maiorsk, Marinka e Novobakhmutivka nella regione di Donetsk. Le truppe russe, aggiunge lo Stato Maggiore, stanno cercando di tenere le aree temporaneamente occupate, concentrando gli sforzi per limitare le azioni delle forze ucraine. Allo stesso tempo, continuano i tentativi di condurre operazioni offensive nelle direzioni di Bakhmut e Avdiivka.

'Colpita infrastruttura critica nella città di Zaporizhzhia'

Le forze russe hanno nuovamente attaccato questa mattina una "infrastruttura critica" nella città di Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il sindaco ad interim, Anatolii Kurtiev, come riporta Ukrinform. Secondo Kurtiev, in città si sono verificate interruzioni della fornitura di energia elettrica. Non ci sono per il momento informazioni su eventuali feriti o vittime, né sui danni provocati dall'attacco.