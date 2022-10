Seul: Yoon, 'è un disastro che non doveva accadere'

(ANSA) - PECHINO, 30 OTT - Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha affermato che gli eventi della fuga precipitosa e della calca, all'origine della morte di almeno 149 persone ad una festa di Halloween a Itaewon, quartiere di Seul, "non avrebbero dovuto verificarsi".

Nel centro di Seul "si è avuta una tragedia e un disastro che non avrebbero dovuto verificarsi", ha detto Yoon in un discorso nazionale, giurando di "indagare a fondo" sull'incidente e l'adozione di ogni misura per evitare il ripetersi di una tragedia del genere. Yoon ha inoltre dichiarato un periodo di lutto nazionale. (ANSA).