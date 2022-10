Re Carlo non va alla Cop27 ma organizza un evento a Palazzo

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - La decisione per re Carlo III di non prendere parte alla Cop27, il summit internazionale sul Clima in programma in Egitto a novembre, era stata presa "di comune accordo" con Downing Street, era stato detto. Il sovrano, tuttavia, sembra non voler rinunciare del tutto alle sue convinzioni ambientaliste e ospiterà infatti un evento a Buckingham Palace in vista della conferenza che si terrà a Sharm el-Sheikh. La conferma viene dallo stesso Palazzo reale, riferisce Sky News.

In particolare, Buckingham Palace fa sapere che l'evento in vista del summit sul Clima che il sovrano terrà a Palazzo "metterà insieme circa 200 leader internazionali del business, decision maker, Ong", per segnare la conclusione della presidenza britannica della Cop26. (ANSA).