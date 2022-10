Lula vince in Australia e Nuova Zelanda, Bolsonaro in Giappone

(ANSA) - SAN PAOLO, 30 OTT - Lunghe file nei vari consolati brasiliani nel mondo, per il voto al ballottaggio per il palazzo Planalto in Brasile, che vede contrapposti il leader di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) ed il presidente di destra, Jair Bolsonaro (Pl), per la poltrona di palazzo Planalto.

Secondo il portale di informazione Uol, in Asia e Oceania i primi risultati resi noti confermano la tendenza del primo turno, che avevano visto Lula in vantaggio col 48,43% dei voti (57.259.504) contro il 43,2% del candidato del Pl (51.072.345).

In Corea del Sud Lula vince con 126 voti, contro i 70 di Bolsonaro. In Australia il leader del Pt riporta 2970 suffragi a favore, contro i 1688 di Bolsonaro. In Nuova Zelanda il candidato di sinistra totalizza 353 voti a favore, Bolsonaro 132.

A Nagoya, in Giappone invece, il presidente di destra riporta l'84% a favore, con 3400 preferenze. (ANSA).