GB: 'telefono Liz Truss hackerato da russi,chiesta indagine'

(ANSA) - LONDRA, 30 OTT - I deputati dell'opposizione britannica hanno chiesto un'indagine dopo che un giornale ha riferito che presunti agenti del Cremlino avrebbero violato il cellulare dell'ex primo ministro Liz Truss quando era ministro degli Esteri.

In una notizia non confermata, The Mail on Sunday ha citato fonti di sicurezza anonime, affermando che il telefono cellulare personale di Truss era stato violato "da agenti sospettati di lavorare per il Cremlino". Una fonte ha detto al giornale che il telefono "compromesso" è stato messo in una cassaforte chiusa a chiave in un luogo sicuro del governo dopo che sono stati violati fino a un anno di messaggi, tra cui "discussioni altamente sensibili" sulla guerra in Ucraina.

Si ritiene che gli hacker abbiano avuto accesso a "scambi top-secret con partner internazionali". La laburista Yvette Cooper, che si occupa di sicurezza interna, ha dichiarato che il rapporto solleva "questioni di sicurezza nazionale immensamente importanti", tra cui il motivo e il modo in cui le informazioni sono trapelate. "È essenziale che tutte queste questioni di sicurezza vengano indagate e affrontate ai massimi livelli", ha dichiarato. Layla Moran, portavoce dei liberaldemocratici per gli affari esteri, ha dichiarato: "Abbiamo bisogno di un'indagine indipendente e urgente per scoprire la verità".

L'articolo non chiarisce su quali basi si sospetti che la Russia sia dietro il presunto attacco. Ma cita una fonte della sicurezza che afferma: "Ci vuole un po' di tempo per capire chi c'è dietro ad attacchi come questi, ma la Russia tende ad essere in cima alla lista". (ANSA).