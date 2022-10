Crolla un ponte in India, decine di morti

Un ponte è crollato nello Stato indiano del Gujarat, nell'ovest del Paese, facendo precipitare centinaia di persone in un fiume. Decine i morti confermati finora. Lo riporta la Bbc.



Le riprese delle tv locali hanno mostrato persone appese al ponte sospeso parzialmente sommerso nel fiume Macchu, nella città di Morbi, con i servizi di impegnati nelle operazioni di soccorso. Al momento del crollo sul ponte c'erano fino a 400 persone e la struttura era stata riaperta appena pochi giorni fa dopo delle riparazioni. Il primo ministro Narendra Modi, che si trova nel Gujarat (suo Stato natale) per una visita di tre giorni, si è detto "profondamente addolorato per la tragedia".

Secondo il Daily Mail, intanto, sale ad almeno 60 morti il bilancio delle vittime nel crollo del ponte nello Stato indiano del Gujarat. Sono state diffuse le immagini che mostrano il momento del cedimento della struttura, con le persone che precipitano nell'acqua e decine che tentano di salvarsi restando aggrappati al ponte.