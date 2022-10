"Bloccare il corridoio del grano significa togliere cibo a milioni di persone in povertà. Anche questo significa macchiarsi di gravi azioni contro l'umanità. Mi auguro che la Russia riveda la sua posizione sulla partecipazione all'accordo per l'export di grano dal Mar Nero ucraino". Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un tweet.