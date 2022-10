Usa: marito di Nancy Pelosi assalito mentre era in casa

(ANSA) - NEW YORK, 28 OTT - Paul Pelosi, il marito della Speaker della Camera Nancy Pelosi, è stato assalito da un uomo entrato nell'abitazione della coppia a San Francisco. Lo riporta Cnn. Nancy Pelosi non era in casa al momento dell'attacco.

L'assalitore di Paul Pelosi è sotto la custodia della polizia che sta indagando sulle motivazioni dell'attacco. E' quanto si legge in un comunicato del portavoce di Nancy Pelosi, Drew Hammill. Paul Pelosi è stato trasportato in ospedale: "sta ricevendo un'eccellente assistenza medica e dovrebbe riprendersi completamente", si legge in una nota. (ANSA).