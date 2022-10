Ue, 'salvataggi in mare siano rapidi e nel rispetto leggi'

(ANSA) - BRUXELLES, 28 OTT - "La Commissione non è coinvolta né responsabile del coordinamento di tali operazioni in mare.

Tuttavia, invita gli Stati e tutti gli attori coinvolti nelle operazioni di ricerca e salvataggio ad agire in modo rapido e coordinato e a rispettare le leggi pertinenti, garantendo che le persone in mare siano portate in salvo il più rapidamente possibile". E' quanto spiega Anitta Hipper, portavoce della Commissione, rispondendo ad una domanda sulla direttiva Piantedosi. "È lo Stato di bandiera" della nave "che ha la responsabilità primaria di garantire la conformità agli standard internazionali e dell'Ue", aggiunge. (ANSA).