Kiev,'300 bambini portati in Russia con scusa vacanze'

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov ha dichiarato in un commento a "Novyny Pryazovia" che le forze di occupazione russe stanno portando via anche i bambini dalla parte occupata della regione di Zaporizhzhia: "Oggi la deportazione dei nostri bambini è una questione estremamente urgente. Abbiamo già più di 300 bambini portati via da Energodar, Kamianka, Vodyane con la scusa delle vacanze nel territorio russo di Krasnodar e non sono stati restituiti.

Avrebbero dovuto restituirli una settimana fa, ma questa settimana sono venuti dai loro genitori e hanno detto: "Dateci i vestiti invernali per loro, per ora non torneranno", ha detto.

(ANSA).