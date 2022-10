Corea del Nord, lanciato missile verso il Mar del Giappone

(ANSA) - PECHINO, 28 OTT - La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico "non meglio identificato" verso il Mar del Giappone. Lo riferiscono i militari di Seul, nel resoconto della Yonhap.

L'ultimo test di Pyongyang è maturato mentre il Sud sta per concludere le sue manovre denominate 'Hoguk' per affinare le capacità di difesa del Paese contro le minacce del Nord. Seul e Washington, inoltre, si preparano a tenere un ulteriore ciclo di esercitazioni aeree combinate, chiamate 'Vigilant Storm', il cui avvio è previsto la prossima settimana. Pyongyang, particolarmente attiva quest'anno sul fronte missilistico, ha effettuato il suo ultimo lancio di vettore a corto raggio il 14 ottobre. Mentre pende sempre il rischio di un test nucleare, che sarebbe il settimo del Paese eremita e il primo dalla moratoria auto-imposta nel 2017 dal leader Kim Jong-un. (ANSA).