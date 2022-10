Stoltenberg, 'da Italia alleata solido contributo a Nato'

(ANSA) - BRUXELLES, 27 OTT - "Ottima telefonata con il premier Giorgia Meloni. L'Italia è un alleato impegnato, che fornisce un solido contributo alla nostra deterrenza e difesa, ed è fondamentale per il sostegno degli alleati all'Ucraina. La Nato non si lascerà intimidire o dissuadere dal sostenere l'autodifesa dell'Ucraina, fino a quando sarà necessario". Lo scrive in un tweet il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. (ANSA).