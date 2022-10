Premier Kosovo, entro l'anno domanda di adesione alla Ue

(ANSAmed) - PRISTINA, 27 OTT - Il Kosovo presenterà domanda di adesione all'Unione europea entro la fine di quest'anno. Lo ha detto il premier Albin Kurti, che oggi ha incontrato a Pristina la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. Come ha riferito il governo in un comunicato, il premier ha informato von der Leyen sui costanti progressi del Kosovo in termini di indicatori economici, libertà democratiche, riforma della giustizia, lotta a corruzione e criminalità e attuazione dell'agenda europea. Tutto ciò, ha osservato, è testimoniato anche da vari rapporti internazionali.

Nel colloquio con la presidente della commissione si è discusso al tempo stesso della crisi energetica che sta investendo l'Europa intera, i Balcani e che colpisce anche il Kosovo. A questo riguardo von der Leyen ha annunciato che la Ue ha accordato a Pristina 75 milioni di euro per far fronte al caro energia.

Il premier e la presidente della commissione hanno visitato insieme la facoltà di architettura a Pristina, che grazie a un finanziamento dell'Unione europea dispone di un nuovo sistema di riscaldamento centralizzato, con il governo kosovaro che a sua volta, attraverso la cooperazione con la Banca mondiale, ha investito nell'efficienza energetica di tale struttura.

(ANSAmed).