Parigi: scintillio e sobrietà per Natale su Champs-Elysées

(ANSA) - PARIGI, 27 OTT - "Scintillio e sobrietà": simbolo delle feste di fine anno a Parigi, le immancabili illuminazioni sull'avenue des Champs-Elysées - il celebre viale tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo - torneranno ad accendersi quest'anno con orari ridotti rispetto al passato a causa della crisi energetica che colpisce la Francia e l'Europa, nell'attuale contesto di guerra in Ucraina.

Presentando l'edizione 2022, il Comité des Champs-Elysées annuncia un calo dei consumi "del 44%" rispetto alla passata edizione. Le luci si accenderanno il 20 novembre, a partire dalle ore 18:00, con una cerimonia ufficiale aperta al pubblico.

Le lucine led a basso consumo verranno tenute accese ogni sera fino alle 23:45, fatta eccezione per le sere di Natale e di Capodanno, contro le 2 di notte delle edizioni precedenti.

Sempre per risparmiare, il periodo delle illuminazioni durerà solo per sei settimane, invece delle sette settimane abituali, con spegnimento definitivo il 2 gennaio. Ad accendere simbolicamente le luci natalizie sul viale dello shopping frequentatissimo anche da tanti italiani in visita a Parigi, sara' l'attore due volte premio César Tahar Rahim. Presieduto da Marc-Antoine Jamet, il Comitato Champs-Elysées riunisce 180 attori economici e culturali legati al cosiddetto "viale più bello del mondo''. (ANSA).