Iran: virale foto donna senza il velo sopra auto a raduno Saqqez

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - E' diventata virale sui social la foto di una giovane donna senza il velo in piedi sopra un'auto durante le proteste avvenute ieri a Saqqez, la città natale di Mahsa Amini, in Iran. I manifestanti si sono recati al luogo di sepoltura della 22enne curdo-iraniana per celebrare i 40 giorni dalla sua morte. Un decesso che ha scatenato le proteste in tutto il paese.

Il 40esimo giorno successivo alla morte di un individuo è considerato un evento simbolico in Iran e la famiglia della giovane curda è stata esortata dalle autorità a tenere un profilo basso per l'occasione. Tuttavia, la manifestazione che si è tenuta ieri è stata una delle più grandi registrate finora dalla morte di Mahsa Amini. Lo riporta la Bbc. (ANSA).