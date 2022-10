Un museo dedicato a Maria Callas aprirà ad Atene nel 2023

(ANSA) - ATENE, 26 OTT - Aprirà nell'estate del 2023 ad Atene il museo dedicato alla soprano di fama internazionale Maria Callas, secondo quanto annunciato dal sindaco della capitale greca Kostas Bakoyannis. Il museo, che verrà inaugurato in occasione del centenario della nascita della Callas, sarà ospitato "in un bellissimo edificio neoclassico al numero 44 di via Mitropoleos, nel cuore di Atene" si legge nel comunicato, ed esibirà "documenti audio, registrazioni di esibizioni e una collezione unica di dischi e oggetti personali del grande soprano".

I primi oggetti della collezione del Museo sono stati acquisiti dal Comune di Atene nel 2000, grazie alla partecipazione a un'asta internazionale a Parigi. Poi l'archivio si è arricchito grazie a donazioni provenienti da tutto il mondo, tra le quali, segnala il comunicato, quelle del Teatro alla Scala di Milano, La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona, dove la Callas eseguì il suo debutto italiano nel 1947.

Nata nel 1923 da genitori greci immigrati a New York, la Callas (cognome d'arte per Kalos), tornò presto a vivere in Grecia, dove nel 1941 debuttò ad Atene nell'Opera nazionale.

Raggiunse presto la fama internazionale che le valse l'appellativo di Divina. Morì a Parigi nel 1977, e le sue ceneri vennero disperse nel Mare Egeo. (ANSA).