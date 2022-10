Tajani: 'La pace solo con la sovranità dell'Ucraina'

"Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può essere conculcata con la violenza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi al Maxxi di Roma.

Secondo Kiev, undici civili sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in Ucraina nelle ultime 24 ore a causa di attacchi russi.

Nella tarda serata di ieri, intanto, i russi hanno attaccato Dnipro, città dell'Ucraina orientale, facendo almeno 2 morti e 3 feriti. Sui social network sono apparse segnalazioni di esplosioni e incendi, successivamente confermate. "I terroristi russi hanno lanciato i loro razzi in città", ha fatto sapere l'ufficio del presidente secondo l'agenzia ucraina Unian.

Se la Russia impiega una 'bomba sporca' o altro tipo di armi nucleari in Ucraina, "ci saranno conseguenze": lo ha detto in un briefing il portavoce del Pentagono Pat Ryder. Queste conseguenze sono state comunicate a Mosca a vari livelli, ha aggiunto, ribadendo che le accuse russe secondo cui Kiev sta preparando una 'bomba sporca' sono palesemente false.

L'Ucraina ha ricevuto nei giorni scorsi dagli Stati Uniti gli attesi sistemi missilistici terra-aria NASAMS, che Kiev dispiegherà per far fronte agli attacchi degli elicotteri, dei missili da crociera ma soprattutto dei micidiali droni kamikaze Shahed-136 di produzione iraniana usati dalle forze russe. Intervistato ieri dalla CNBC, Greg Hayes - ad del gruppo aerospaziale e della difesa Raytheon Technologies che produce gli NASAMS - ha affermato che il gruppo ha consegnato due di questi sistemi al Pentagono, aggiungendo che ora vengono installati in Ucraina.

La Russia intanto starebbe reclutando commando afghani per combattere in Ucraina: lo scrive il magazine Foreign Policy, che cita fonti militari e della sicurezza afghana. Ex membri del Corpo d'élite dell'esercito nazionale afghano hanno riferito di essere stati contattati con offerte per unirsi all'esercito russo e combattere in Ucraina, scrive Foreign Policy. Le stesse fonti sottolineano che la forza di fanteria leggera addestrata dagli Stati Uniti, che ha combattuto a fianco delle forze speciali statunitensi e di altri alleati per quasi 20 anni, potrebbe fare la differenza sul campo di battaglia ucraino. Nel complesso tra i 20mila e i 30mila soldati volontari del Corpo d'élite afghano sono stati abbandonati quando gli Stati Uniti hanno lasciato l'Afghanistan ai Talebani nell'agosto del 2021, ricorda il magazine: solo poche centinaia di alti ufficiali sono stati evacuati quando la Repubblica è crollata e migliaia di soldati sono fuggiti verso i Paesi vicini.