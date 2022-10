Serbia: da parlamento fiducia a nuovo governo di Ana Brnabic

(ANSAmed) - BELGRADO, 26 OTT - Il parlamento serbo ha votato in serata la fiducia al nuovo governo guidato da Ana Brnabic, premier uscente e che era stata reincaricata dal presidente Aleksandar Vucic lo scorso agosto. Dei 225 deputati presenti in aula (sul totale di 250), i voti a favore sono stati 157, i contrari 68, senza alcuna astensione. Alla votazione non hanno partecipato 25 deputati. Per Ana Brnabic, fedelissima di Vucic, prima donna e primo esponente della comunità Lgbt a capo di un governo in Serbia, si tratta del terzo mandato consecutivo da premier. Subito dopo il voto, la premier e i ministri hanno prestato giuramento davanti al parlamento.

Il nuovo governo, che si insedia a quasi sette mesi dalle elezioni del 3 aprile scorso, è una prosecuzione della coalizione fra Partito del progresso serbo (Sns, conservatore) del presidente Aleksandar Vucic e Partito socialista (Sps) di Ivica Dacic, che dopo una parentesi alla presidenza del parlamento, torna alla guida del ministero degli esteri.

Il nuovo esecutivo conta 25 ministri e tre ministri senza portafoglio. Sinisa Mali è confermato alle Finanze, gli interni affidati al capo dei servizi segreti Bratislav Gasic, la Difesa a Ilos Vucevic, sindaco di Novi Sad, mentre Tanja Miscevic, grande esperta di problemi europei ed ex capo del team negoziale serbo con Bruxelles, guiderà il cruciale dicastero per l'Integrazione europea. Alcuni dicasteri sono stati scorporati, mentre sono quattro i nuovi ministeri autonomi. (ANSAmed).