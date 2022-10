Prima chirurgia cerebrale con uso robot in America Latina

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 26 OTT - Prima chirurgia al cervello in America Latina eseguita utilizzando un robot: lo rende noto il portale di notizie G1, precisando che l'operazione si è svolta con successo il 5 ottobre presso l'ospedale Moinhos de Vento a Porto Alegre, capoluogo dello Stato brasiliano di Rio Grande do Sul.

Eseguita dal neurochirurgo Arthur Pereira Filho, la procedura consisteva in una biopsia di una lesione cerebrale di un paziente di 58 anni, per coincidenza anche lui medico. Con l'ausilio di apparecchiature di neuro-navigazione e di un braccio robotico, entrambi importate, l'intervento ha dovuto occuparsi di una regione profonda del cervello, vicina ad aree con funzioni nobili, come l'espressione del linguaggio e il controllo motorio.

Responsabile della chirurgia, Arthur Filho ha dovuto seguire un corso in Germania, dove ha ricevuto un certificato di formazione per l'uso dell'attrezzatura. Secondo lui, i vantaggi della nuova tecnologia sono, tra gli altri, la velocità e la precisione.

L'utilizzo in neurochirurgia del braccio robotico Cirq, dell'azienda tedesca Brainlab, è stato autorizzato dall'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) circa otto mesi fa.

