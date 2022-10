Brasile: sondaggi confermano vantaggio di Lula su Bolsonaro

(ANSA) - BRASILIA, 26 OTT - Luiz Inácio Lula da Silva continua a guidare le intenzioni di voto a quattro giorni dal ballottaggio delle presidenziali in Brasile: secondo un sondaggio dell'agenzia Quaest, divulgato oggi, l'ex presidente di sinistra ha il 48% delle preferenze contro il 42% del presidente di destra uscente Jair Bolsonaro.

In questo contesto, se si considerano solo i voti validi, Lula vincerebbe con il 53% contro il 47% di Bolsonaro. Quaest ha intervistato 2.000 cittadini di persona tra il 23 e il 25 ottobre e il suo margine di errore è di due punti in più o in meno.

Questa è stata la prima consultazione di Quaest dopo il caso Roberto Jefferson, alleato di Bolsonaro, che ha ferito due agenti di polizia resistendo a un mandato di cattura emesso dalla Corte suprema. L'unico cambiamento significativo in una settimana è stata la disapprovazione nei confronti di Bolsonaro, passata dal 46% al 49%.

In un altro sondaggio dell'istituto Ipespe, divulgato ieri, Lula ha il 50% delle intenzioni di voto contro il 44% di Bolsonaro. Considerando appena i voti validi, il risultato è speculare a quello di Quaest: Lula vincerebbe con il 53% contro il 47% di Bolsonaro. (ANSA).