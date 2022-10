Truss ultimo atto, a Londra comincia l'era Sunak

Liz Truss ultimo atto: la premier uscente britannica ha rimesso formalmente il mandato di primo ministro, il più breve nell'intera storia del Regno dopo soli 50 giorni al potere, nel mani di Carlo III, in veste di capo dello Stato, e successivamente il sovrano ha ricevuto a Buckingham Palace il nuovo primo ministro Rishi Sunak, 42 anni, designato ieri con la nomina a leader del Partito Conservatore di maggioranza.

Il passaggio di testimone rituale si è consumato a stretto giro, con le udienze separate della premier uscente e di quello entrante: primo capo di governo britannico d'origine indiana e primo insediato da Carlo dopo la successione a Elisabetta II, da oggi Sunak entra nel pieno delle funzioni per comporre la propria compagine e affrontare i contraccolpi della crisi come priorità assoluta.

Nel suo discorso d'addio a Downing Street, Truss aveva evocato "il coraggio di osare" come un obbligo per i leader in tempi di crisi, aggiungendo di credere nel Regno Unito come "grande Paese", i cui giorni "più luminosi sono ancora davanti". Mentre aveva evocato la necessità di far leva sulle "libertà" garantite dalla Brexit. Quanto all'Ucraina, aveva insistito che va "sostenuta più che mai contro l'aggressione della Russia di Putin" nell'ambito di una guerra in cui Kiev "deve prevalere".

"A Rishi Sunak auguro ogni successo", aveva poi affermato, assicurando da parte sua di voler restare ora in Parlamento come semplice deputata e rappresentante più vicina agli elettori del suo collegio.