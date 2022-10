Gb: le opposizioni contro Sunak, non è risposta a problemi

(ANSA) - LONDRA, 25 OTT - Il programma di governo delineato per sommi capi oggi da Rishi Sunak, nel suo discorso di insediamento da premier a Downing Street, non è la risposta ai problemi del Regno Unito. E' il giudizio che arriva dai partiti d'opposizione britannici che continuano a criticare la gestione caotica dei Tory e a chiedere elezioni anticipate.

Per il leader laburista Keir Starmer, Sunak è un "primo ministro debole che dovrà mettere al primo posto il suo partito e al secondo posto il Paese" in un momento di crisi per i britannici. Fatte le congratulazioni di rito per la nomina, Sir Keir non ha risparmiato le critiche al neo premier: "Sunak ha pugnalato Boris Johnson alla schiena quando pensava di poter prendere il suo posto. E allo stesso modo ora proverà a rinnegare i trascorsi Tory degli ultimi anni e dei mesi recenti e fingere di rappresentare un nuovo corso". Secondo Starmer inoltre il nuovo primo ministro farà pagare ai lavoratori il prezzo del crollo dell'economia causato dai Conservatori. Mentre per il leader dei Libdem, Ed Davey, "le parole di Rishi Sunak non faranno nulla per rassicurare le persone in difficoltà, preoccupate per l'arrivo dell'inverno". (ANSA).