E' ripreso in tribunale a Gerusalemme - dopo le lunge festività ebraiche - il processo a carico dell'ex premier Benyamin Netanyahu, accusato di corruzione, frode e abuso di potere in distinte inchieste. Tra i comparsi in dibattimento - secondo i media - l'autista del milionario Arnon Milchen al quale è stato chiesto di testimoniare sulla consegna a Netnayahu e alla moglie Sarah di champagne e sigari costosi. Accuse contenute nell'inchiesta relativa al cosiddetto Caso 1000.