Boris Johnson rinuncia alla corsa per Downing Street

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - L'ex premier britannico Boris Johnson rinuncia alla corsa per la successione alla dimissionaria Liz Truss come leader della maggioranza Tory e primo ministro del Regno Unito, escludendo quindi per ora un suo tentativo di ritorno a Downing Street e spianando così la strada al suo ex cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak. Johnson ha sostenuto di aver raccolto più dei 100 endorsement di deputati necessari a correre, ma di non essere riuscito a convincere Sunak e l'altra pretendente, Penny Mordaunt, a riunirsi dietro di lui. Pur ritenendo di essere la carta migliore per rivincere le elezioni nel 2024. (ANSA).