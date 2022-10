Sunak si candida ufficialmente alla corsa per Downing Street

(ANSA) - LONDRA, 23 OTT - L'ex cancelliere britannico Rishi Sunak ha formalizzato la sua attesa discesa in campo formale per la successione a Liz Tuss come leader della maggioranza Tory e primo ministro del Regno Unito. In un messaggio si è impegnato ad attuare il manifesto elettorale del 2019, ma anche a rimettere "in sesto l'economia" in un momento difficile di crisi all'insegna "della competenza e dell'integrità". Al momento non ha trovato conferma l'ipotesi di un'intesa conciliatoria con il suo potenziale rivale numero uno, l'ex premier Boris Johnson, che secondo uno dei suoi sostenitori, il ministro Jacob Rees-Mogg, intende anzi ancora candidarsi. (ANSA).